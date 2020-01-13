İşyerinde dedikodu yapanlara kötü haber... Yargıtay'dan çalışanlar için dedikodu kararı!
İşyerinde dedikodu yaptığı için işten çıkartılan işçinin Yargıtay'a yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı! Yargıtay, dedikoducu işçinin işten atılmasını haklı bularak emsal bir karara imza atmış oldu.
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