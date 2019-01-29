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İYİ Parti'den istifa eden Cezmi Polat'tan çok sert açıklama!

İYİ Parti'nin kurucuları arasında bulunan Cezmi Polat istifa etti!

Polat yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 15 ay önce, kurucu üye olarak dahil olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini belirterek, kaybolan heyecanımıza heyecan katacağına inandığım için yıllardan beri mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak, Sayın Meral Akşener'in başını çektiği harekete omuz vermeyi ve o guruba dahil olmayı uygun bulmuştum. Şimdi gelinen noktaya baktığımda, yanıldığımı ve yanıltıldığımı görüyor olmanın üzüntüsünü duyuyor, hatta öfkesini yaşıyorum" dedi.

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İYİ Parti'den istifa eden Cezmi Polat'tan çok sert açıklama!
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