İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den skandal önerge

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu ve en son kardeşi Onur Soyer'i genel sekreterliğine, danışmanı Güven Eken'i de müdürlüğüne getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'na (İZTAV), Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarmaya çalışıyor. Yeni Asır'ın haberine göre, Başkan Soyer, İZTAV'la 'İzmir Turizm Tanıtım Projesi' çerçevesinde işbirliği protokolü imzalayarak vakfa 8.9 milyon lira aktarımıyla ilgili kararı onay için geçtiğimiz aylarda Meclis'e getirdi. Önerge, AK Parti'den gelen konunun komisyonlarda detaylı şekilde incelenmesi yönündeki istek üzerine tekrar komisyonlara gönderildi. Bugünkü Meclis toplantısı öncesi yapılan Plan Bütçe Komisyonu toplantısında 8.9 milyon liralık aktarım konusunda tartışma çıktı. AK Partili üyeler Erhan Çalışkan, Hüsnü Boztepe ve Fatih Taştan, bu karara şerh koydu.



BELEDİYENİN GÖREVİ



Koydukları şerh hakkında bilgi veren Erhan Çalışkan, belediye ile ilgili kanunların, bu protokolle İZTAV'ın yapması istenen tüm faaliyetlerin yapılması için Büyükşehir Belediyesi'ne yetki verdiğine dikkat çekti. Büyükşehir bünyesinde bu işleri yapmak için kurulmuş birimler ve şirketler de bulunduğunu vurgulayan Çalışkan, "Bu hizmetlerin vakıf tarafından yapılması belediyede bulunan ilgili birimleri ve şirketleri işlevsel olmayan bir duruma getirerek çalışan personele ödenen paranın da boş yere ödenmesi anlamına gelir" diye konuştu. Büyükşehir'in ilgili mevzuata göre İzmir'in tanıtımı konusunda her türlü yetkiye sahip olduğunu ancak bunun için yapacağı harcamalarda İhale Kanunu'na uygun davranmak zorunda olduğuna dikkat çeken Çalışkan, ayrıca bunun da Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay denetimine açık olduğuna dikkat çekti. Ancak vakıfların yaptığı hizmet alımlarını düzenleyen bir kanun bulunmadığını belirten Çalışkan, "İzmir halkının emaneti olan bir para, kamu denetim mekanizması ve Meclis denetim iradesinin dışına çıkarılıyor" dedi.



"İZMİRLİYE İHANET"



Onur Soyer'in burada 'ücret almadan' görev yaptığını basından öğrendiklerini ifade eden Çalışkan, komisyon toplantısındaki görüşmelerde danışmanlık ücreti dışında ayrıca vakıftan da ücret aldığını Eken'in kendisinden öğrendiklerini kaydetti. Çalışkan, "Bu 8.9 milyon liralık aktarımı getirecek bu protokole onay vermek bize oy veren İzmirliye ve vicdanımıza ihanet etmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.



BOZTEPE: BU DAHA BAŞLANGIÇ



Belediyenin bünyesinde tanıtım konusunda birçok birim olduğunu ve ayrıca 13 şirketi olduğunu belirten AK Partili Hüsnü Boztepe, "Tüm bunlar varken ne oldu da Başkan Soyer'in kendisinin başkanı olduğu ve genel sekreterliğine de kardeşi Onur Soyer'in getirtildiği bir vakıf bu iş için seçiliyor?" dedi. 8.9 milyon liralık aktarımın daha başlangıç olduğunu da savunan Boztepe, "Daha vakıf bünyesindeki bu şirket üzerinden belediyenin yapması gereken kültür sanat işleri, öğrenci yurdu, İZFAŞ'ın görev alanındaki etkinlikler, otopark işletmek gibi işlerin yapılacağı söyleniyor. Başkan Soyer, kardeşinin burada ücret almadan gönüllü çalıştığını söylüyor. Eğer, Sayın Onur Soyer bu kadar iyilikseverse biz kendisine huzurevleri, yardım kuruluşları gibi birçok yerde görev bulabiliriz" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN ŞARTLARI



AK Partili Meclis üyelerinin Büyükşehir ve İZTAV arasında imzalanacak bu protokole onay için çeşitli şartlar sundukları öğrenildi. Bu şartların başında da bu paranın harcanmasının Meclis'te grubu bulunan partilerin birer temsilcinin yer alacağı bir komisyonla denetlenmesi ve vakfın yıllık gelir-gider tablosunun açıklanması gibi çeşitli şartlar yer alıyor. Ayrıca AK Partililerin kardeş Onur Soyer'in de görevden alınması yönünde talepleri bulunduğu kaydediliyor.