Web TV Türkiye İzmir'de minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis dede selamün aleyküm" diyerek böyle seslendi!

İzmir'de minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis dede selamün aleyküm" diyerek böyle seslendi!

24.11.2019 | 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir ziyaretinde küçük bir kızın “Reis dede selamün aleyküm” demesi salonda bulunan herkesi güldürdü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:30
İzmir'de minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis dede selamün aleyküm" diyerek böyle seslendi! 24.11.2019 | 16:23
04:37
Öztürk Yılmaz'dan flaş FETÖ açıklaması “Kılıçdaroğlu'na CHP’deki bu FETÖ yapılanmasını temizlemesini söyledim" 24.11.2019 | 14:54
40:41
Muharrem İnce'den canlı yayınla CHP'deki skandal kumpasa çok sert cevap! (24 Kasım 2019 Pazar Basın toplantısı) 24.11.2019 | 13:48
03:16
Muharrem İnce'den canlı yayında çok sert açıklamalar "Hepsi CHP Genel Merkezi'nde..." 24.11.2019 | 13:27
24:21
CHP'de muhalifler böyle susturuluyor! İşte CHP klasiği kumpaslar, kasetler, iftiralar ve yalan haberler... 24.11.2019 | 13:04
02:55
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! 24.11.2019 | 11:29
03:41
Kirli kumpasın tek adresi CHP 24.11.2019 | 10:16
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Semra Acar, öğrenci Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı "Çok belliydi geleceği!" 24.11.2019 | 10:20
02:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti 24.11.2019 | 10:18
01:39
AK Parti'den duygulandıran "Öğretmenler Günü" videosu 24.11.2019 | 00:14
00:49
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına cevap veremedi 23.11.2019 | 18:25
05:29
Uğur Dündar'dan "Külliye'ye giden CHP'li yalanı" hakkında flaş açıklama! 23.11.2019 | 16:20
27:28
Ömer Çelik: "CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı" 23.11.2019 | 15:36
07:44
CHP Lideri neden FOX'ta o ismi biliyorum dedi? 23.11.2019 | 15:15
08:30
Ferhat Ünlü: "Kişiyi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonel bir haberdi" 23.11.2019 | 14:40
11:10
Mahmut Övür: "Ortada bir asparagas gazetecilik olduğu gibi operasyon gazeteciliği de söz konusu" 23.11.2019 | 14:22
05:59
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı 23.11.2019 | 14:09
01:43
AK Parti'den 'Külliye'de görüşüldü' iddialarına sert yanıt 23.11.2019 | 12:17
07:23
"Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlatıldı 23.11.2019 | 11:41
00:59
Başkan Erdoğan'dan Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert tepki 23.11.2019 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN