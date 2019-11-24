İzmir'de minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Reis dede selamün aleyküm" diyerek böyle seslendi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir ziyaretinde küçük bir kızın “Reis dede selamün aleyküm” demesi salonda bulunan herkesi güldürdü.
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