İzmir'de utanç verici görüntüler! CHP'nin delege seçimlerinde kadınları tekme tokat böyle dövdüler...
İzmir Karşıyaka'da CHP'nin delege seçimlerinde çıkan tekme tokat kavgada kadınlar darp edildi! CHP'liler tarafından darp edilen CHP'Li kadınlar hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra kendilerini darp eden CHP'lilerden şikayetçi oldular.
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