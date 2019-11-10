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İzmir'de utanç verici görüntüler! CHP'nin delege seçimlerinde kadınları tekme tokat böyle dövdüler...

10.11.2019 | 17:08

İzmir Karşıyaka'da CHP'nin delege seçimlerinde çıkan tekme tokat kavgada kadınlar darp edildi! CHP'liler tarafından darp edilen CHP'Li kadınlar hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra kendilerini darp eden CHP'lilerden şikayetçi oldular.

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