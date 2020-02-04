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İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video

İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video
04.02.2020 | 08:06

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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