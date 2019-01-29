İzmirli vatandaşlardan CHP'ye Tunç Soyer tepkisi!

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterdiği Tunç Soyer'i aday göstermesinin ardından tepkiler durmak bilmiyor. Vatandaşlar; gerek teröre, teröristlere verdiği destekle ve 12 Eylül döneminde milliyetçi isimlere istediği idam cezaları, işkence olayları müsebbibi olarak bilinene babası Savcı Nurettin Soyer sebebi ile Tunç Soyer'e tepkili. A Haber mikrofonunu İzmirli vatandaşlara uzattı ve CHP'nin tartışmalı adayı Tunç Soyer'i sordu! İşte CHP'nin adayı Tunç Soyer hakkındaki fikirleri sorulan vatandaşların A Haber mikrofonuna verdiği o cevaplar...