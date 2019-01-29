Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İzmirli vatandaşlardan CHP'ye Tunç Soyer tepkisi!

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterdiği Tunç Soyer'i aday göstermesinin ardından tepkiler durmak bilmiyor. Vatandaşlar; gerek teröre, teröristlere verdiği destekle ve 12 Eylül döneminde milliyetçi isimlere istediği idam cezaları, işkence olayları müsebbibi olarak bilinene babası Savcı Nurettin Soyer sebebi ile Tunç Soyer'e tepkili. A Haber mikrofonunu İzmirli vatandaşlara uzattı ve CHP'nin tartışmalı adayı Tunç Soyer'i sordu! İşte CHP'nin adayı Tunç Soyer hakkındaki fikirleri sorulan vatandaşların A Haber mikrofonuna verdiği o cevaplar...

CHP'NİN İZMİR'E KANDİL SEVDALISI ADAY! KİM BU TUNÇ SOYER?
'CHP'NİN İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER, BABASI NURETTİN SOYER'DEN DOLAYI TEPKİ ÇEKEN BİR İSİM'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmirli vatandaşlardan CHP'ye Tunç Soyer tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN