İzzet Ulvi Yönter: PKK destekli zillet ittifakı suçüstü yakalandı

HDP destekli Millet İttifakı’nda sular durulmazken Cumhur İttifakı’nın ortak adayla seçim yarışına gireceği il sayısının 50’yi bulacağı açıklandı. MHP ve AK Parti tabanı uyum içerisinde seçim çalışması yürütürken MHP yönetimi de meydanlarda halkın nabzını tutuyor. İstanbul’da yoğun bir seçim çalışması içerisinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile birlikte seçmenin nabzını birlikte tuttuk. 3 büyük şehirde Cumhur İttifakı’nın önde olduğunun altını çizen Yönter’e göre Millet İttifakı’nın arka planında Kandil ve İmralı var.