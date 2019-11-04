Kabine toplantısı sonrası flaş Bülent Arınç açıklaması! 'KHK' faciadır diyerek FETÖ'cüleri savunmuştu...

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'KHK'lar faciadır' diyen Bülent Arınç'a cevap verdi. Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek İstişari Kurulu'nun görüşleri değildir. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe'ki kabine toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın,sözleriyle büyük tepki çeken Bülent Arınç'a cevap verdi.Kalın,ifadelerini kullandı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

FETÖ'cülerin ihraç edilmesinden rahatsız olduğunu açık açık ifade eden Arınç, "KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim" sözleriyle bu davranışını savunmuştu.