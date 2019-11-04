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Kabine toplantısı sonrası flaş Bülent Arınç açıklaması! 'KHK' faciadır diyerek FETÖ'cüleri savunmuştu...

04.11.2019 | 21:22

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'KHK'lar faciadır' diyen Bülent Arınç'a cevap verdi. Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek İstişari Kurulu'nun görüşleri değildir. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe'ki kabine toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, 'KHK'lar faciadır' sözleriyle büyük tepki çeken Bülent Arınç'a cevap verdi.

'O GECE YAŞADIKLARIMIZI HEPİMİZ BİLİYORUZ'
Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek İstişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur.'' ifadelerini kullandı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?
FETÖ'cülerin ihraç edilmesinden rahatsız olduğunu açık açık ifade eden Arınç, "KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim" sözleriyle bu davranışını savunmuştu.

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