Kamudan personel alımı müjdesi! Kamuya 2020'de 51 bin personel alımı gerçekleştirilecek

2020 yılında on binlerce kişi devlette iş imkanına sahip olacak. Devlet kurumları personel alımlarına devam edecek. Hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel alınacak kurumlar ve kontenjanlar da netleşmeye başladı. Alımlara göre 16 bin sağlıkçı, 7 bin polis, 8 bin bekçi ve 20 bin de sözleşmeli öğretmen alınacak. Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında; kamu kurumlarının 2020 yılındaki personel alımlarını detaylarını paylaştı...