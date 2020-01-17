Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık binasında gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Kurum'un Akıllı Şehirler Programı'nda yaptığı konuşması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarının programı terk ettiği ve CHP'li Özgür Özel'in "Açıklamalarla belediyeleri ezdirmeyiz" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Kurum, amaçlarının kimseyi ezmek ve ezdirmek olmadığını belirtti.

Bunun aksine katılımcı, çevreyi ve doğayı koruyan, milletin menfaatlerini içeren projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, 18 yıllık AK Parti iktidarı sürecinde yaptıkları tüm projelerde, attıkları her adımda önceliklerinin çevre ve doğa olduğunun altını çizdi.

Kurum, şehirleri akıllı ulaşım sistemleriyle, akıllı altyapılarla, akıllı binalarla başka bir boyuta taşıyacak, tasarrufu ön planda tutacak, insanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları attıklarını belirtti.