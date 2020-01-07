'Kanal İstanbul' Çin medyasının ve yatırımcısının gündemi oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Çince olarak paylaştığı “Kanal İstanbul” videosu, Çin medyasında geniş yer buldu, yatırımcıların dikkatini çekti.
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