"Kanal İstanbul için tehdit savuranlar merak etmesin! Milletimiz size o yetkiyi vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni programında konuştu. Konuşmasında Kanal İstanbul konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakın şimdi yeri gelmişken Kanal İstanbul için birileri yaptırmayız diyorlar. Müteahhitleri tehdit ediyorlar. Sizin ihalenizi iktidara gelince iptal ederiz diyorlar. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede" dedi.