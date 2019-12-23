Web TV Türkiye Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişme! ÇED raporu kabul edildi

Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişme! ÇED raporu kabul edildi

23.12.2019 | 12:32

Kanal İstanbul ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bakanlıkta, 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı. Kanal İstanbul projesi ile ilgili son şekli verilen ÇED raporu inceleme ve değerlendirme komisyonunca kabul edildi.

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