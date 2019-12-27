Kanal İstanbul, İstanbul'a neler kazandıracak? İşte tarihi projenin bilimsel detayları...

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilerin oluşturduğu tehlikeleri de önleyecek olan Kanal İstanbul, İstanbul'a neler kazandıracak? Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul projesinin detaylarını; İstanbul'a kazandıracaklarını ve dev projenin bilimsel özelliklerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.