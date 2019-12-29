Kanal İstanbul neden önemli? İşte Kanal İstanbul'un İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandıracağı avantajlar...

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, A Haber canlı yayınında Kanal İstanbul projesi ile ilgili detayları anlattı.

Türkiye'yi hem ekonomik hem de uluslararası anlamda ileriye taşıyacak 'Kanal İstanbul'u yaptırmamak için asılsız iddialarla asrın projesini hedef alanlara yanıt AHaber canlı yayınında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr Mehmet Emin Birpınar'dan geldi. Muhalefetin yalanlarını tek tek çürüten Birpınar, Kanal İstanbul'un Türkiye'ye ve İstanbul'a neler kazandıracağını da açıkladı. İşte Birpınar'ın açıklamaları...