Kanal İstanbul projesinde ÇED raporu nasıl hazırlandı?

Kanal İstanbul projesinin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanırken ne gibi süreçlerden geçildi, ne tür çalışmalar yapıldı ve Kanal İstanbul, İstanbul'a ne kazandıracak? Tüm merak edilenleri Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan A Haber'de anlattı.