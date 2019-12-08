Kanal İstanbul'da imzalar atıldı

İstanbul'un yarınını kurtaracak proje olarak görülen Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’nı kazalardan kurtaracak projedir. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık." dedi. Turhan ayrıca güzergahta, mevcut ve planlanan diğer kurumlara ait projelerle ilgili görevlerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi için Bakanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında da iş birliği protokolü imzalandığını sözlerine ekledi.