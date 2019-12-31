Kanal projeleri hangi ülkeye ne kazandırdı?
Kanal İstanbul projesi uzmanlar tarafından İstanbul ve Türkiye için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki diğer ülkelerdeki kanallar o ülkelere ne kazandırdı? "Mega Kanallar"ın katkıları neler? Cevaplar, A Haber'in hazırladığı Analiz haberinde...
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