Kanal projeleri hangi ülkeye ne kazandırdı?

Kanal İstanbul projesi uzmanlar tarafından İstanbul ve Türkiye için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki diğer ülkelerdeki kanallar o ülkelere ne kazandırdı? "Mega Kanallar"ın katkıları neler? Cevaplar, A Haber'in hazırladığı Analiz haberinde...