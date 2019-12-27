Kanalİstanbul'a onay veren isim görevden alındı
Kanalİstanbul projesiyle ilgili ÇED sürecinde rapora sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen İBB'ye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin İBB Başkanı tarafından görevinden alındı.
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