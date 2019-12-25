KAPLAN ve PARS TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve FNSS Savunma Sistemleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında üretimi tamamlanan iki adet KAPLAN STA aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve FNSS Savunma Sistemleri arasında 27 Haziran 2016 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında üretimi tamamlanan ilk iki adet KAPLAN STA, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. FNSS Savunma Sistemleri Gölbaşı Tesislerinde gerçekleştirilen "Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.