Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin hizmetlerine dikkat çekerek "Kardeşlerim biz CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gibisi yürütmeye çalışmıyoruz. 17 yıldır Çorum kalkınsın diye gayret gösteriyoruz. 17 senedir Türkiye'nin geldiği yer ortadadır. Elbette bizim de eksikliğimiz vardır. Ama gayretimizie ve samimiyetimize sizler şahit oldunuz. Kardeşlerim seçim dönemleri karnelerin önümüze konulduğu dönemlerdir. Bizler muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz eser. Bugüne kadar Çorum'a 15,5 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir yatırımı oldu mu? 81 ilin 81'inde üniversitemiz var. 20 bin seyirci kapasiteli Çorum stadyumunun inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bay Kemal'in ömrü yalanla geçmiş. Sağda solda konuşuyor, yine yalan. Kılıçdaroğlu'nun tazminatları için CHP içerisinde komisyon oluşturmuşlar. 13'ü hastaneden oluşan 18 sağlık tesisi inşa edilerek Çorum'da sağlık hizmetini üst seviyeye taşıdık" dedi.