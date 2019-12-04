İşte Kasım ayı enflasyon rakamları...
2019 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı! Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarını A Haber canlı yayınında yorumladı.
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