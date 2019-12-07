Kayıp elektrik teknikerini FETÖ mü öldürdü?

1981 doğumlu 1 kız çocuk babası Kadir Köroğlu karada yeteri kadar para kazanamadığını düşünerek gemilerde elektrik teknikerliğine başladı. 2017 Haziran'da anlaştığı yük gemisi İzmit Körfezi'nden Yunanistan'a doğru yola çıktı. Gemiye bindiğinde bazı tuhaflıklar Kadir Köroğlu'nun dikkatini çekti. Dayısına çektiği mesajlarda gemide FETÖ'cülerin olduğunu söyledi. Gemi Marmara Denizi'nde seyrettiği için ertesi gün ayrılmak istediğini kaptana bildiren Kadir Köroğlu esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Aile Kadir Köroğlu'ndan haber alamayınca hemen harekete geçti. 2 gün sonra gemi durduruldu ve arama yapıldı ancak hiçbir iz bulunamadı. Gemi kaptanı ifadesinde Yalova açıklarında gemiye alışamadığını ve inmek istediğini söyledi. Ertesi gün mesai arkadaşı uyandıramayınca kilitli kamarasına girerek aradıklarını ancak bulamayınca sefer ihtiyacı için bize yanaşan iki bota kaçak binip gittiğini düşündük dedi.