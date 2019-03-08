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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mitomani' sorunu! Mitomani nedir? Psikiyatri bilimi nasıl açıklıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "PKK/YPG bize neden saldırsın?" diyerek skandal bir açıklamada bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajda ise bu sözlerini inkar ederek skandal açıklamayı yayın kayıtlarına rağmen inkar etti. Daha önce de defalarca skandal açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, o açıklamalarını da daha sonra inkar etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında "Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na psikiyatri bilimi nasıl bir tanı koyuyor? Kılıçdaroğlu, mitomani mi? Peki Mitomani nedir?

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mitomani' sorunu! Mitomani nedir? Psikiyatri bilimi nasıl açıklıyor?
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