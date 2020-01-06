Web TV Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü

06.01.2020 | 01:00

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz hakkındaki iki farklı açıklamasını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun aynı konu hakkındaki birbirini tutmayan iki farklı açıklaması Erdoğan ve programdaki gazetecileri güldürdü.

Başkan Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarına konuk olduğu programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz hakkındaki iki farklı açıklaması gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'den yaptığı bir konuşması ve Libya konusunun gündeme gelmesiyle yaptığı başka bir konuşma ekranlara getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu Nevşehir'deki konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. ABD orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rus Yönetimi orada, Mısır, Katar hepsi orada. Bir tek devlet yok; Türkiye! Neden yok. Başarılı dış politika güdüyorlar sözde, Neden ve hangi gerekçeyle yok." ifadelerini kullanıyor.

Aynı Kılıçdaroğlu başka bir konuşmasında, "Şimdi çocuklarımızı Libya'ya gönderiyor. Neden Libyaya gidiyoruz? Fizan'ı duymuşsunuzdur. 'Seni Fizan'a süreceğim' diye çok kullanılır. Fizan Libya'da çöldür. Neden gidiyoruz Libya'ya, hangi gerekçeyle?" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iki konuşma arasındaki çelişkisi Başkan Erdoğan dahil programdaki gazetecileri ve moderatörü güldürdü

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü 06.01.2020 | 01:00
07:25
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak 06.01.2020 | 00:59
16:34
Başkan Erdoğan'dan Kasım Süleymani hakkında ilk açıklama 06.01.2020 | 00:58
18:32
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması 06.01.2020 | 00:57
06:38
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması 06.01.2020 | 00:57
00:59
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı: Rahmet ve minnetle anıyoruz 04.01.2020 | 22:25
01:41
Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi 04.01.2020 | 17:24
33:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 'Kanal İstanbul' hakkındaki o iddiaya cevap: "Montrö'ye göre mümkün değil" 04.01.2020 | 15:08
00:39
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 04.01.2020 | 13:27
03:44
Mehmetçiğin Libya'ya ne zaman gideceği ve görevinin detayları belli olmaya başladı... TSK, Libya'ya nasıl ve ne zaman gidecek? 04.01.2020 | 11:35
01:00
İstanbul Valisi: 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı 04.01.2020 | 11:11
02:48
105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş 03.01.2020 | 21:38
00:50
Mili otomobilimizden yeni video! Türkiye’nin Otomobili’nin markalaşma süreci nasıl ilerleyecek? 03.01.2020 | 16:28
02:07
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İran gerginliği hakkında flaş açıklama! 03.01.2020 | 16:28
01:56
Bakan Albayrak'tan Çanakkale'ye özel teşekkür! 03.01.2020 | 14:24
01:35
Bakan Albayrak'tan Tekirdağ'a özel teşekkür 03.01.2020 | 14:24
00:41
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 03.01.2020 | 13:58
05:12
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:54
04:18
Altın 2020'de ne kadar kazandıracak? Altına yatırımcısına rekor kar! Cumhuriyet Altını 2019'da yüzde 32 kar getirdi! 03.01.2020 | 12:50
00:46
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine ilişkin 70 sanığa müebbet hapis cezası! 03.01.2020 | 12:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN