Kenan Kıran: "İnce, genel başkanlık mücadelesine bu gece başlamıştır"
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan Külliye'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Muharrem İnce Twitter adresinden iddialara yanıt verdi. İnce, iddiaları yalanlayarak "İddiaların benimle ilgisi yoktur, olamaz. Benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi. SABAH gazetesi editörü Kenan Kıran, konuyu A Haber'de değerlendirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:58
"Kılıçdaroğlu, yalanlar üzerinde çok usta!" 23.11.2019 | 01:52
03:37
"Kılıçdaroğlu da bu senaryoya dahildir" 23.11.2019 | 01:53
04:20
Kenan Kıran: "İnce, genel başkanlık mücadelesine bu gece başlamıştır" 23.11.2019 | 01:55
00:32
CHP'li Muharrem İnce: "O ismi açıklamaktan başka çareniz yok!" 23.11.2019 | 01:01
02:20
CHP’li İnce, Kılıçdaroğlu’nu kumpas kurmakla suçladı! 23.11.2019 | 01:00
13:53
Başkan Erdoğan 'Bay Kemal' olmak kolay değil dedi ve tek tek sıraladı 22.11.2019 | 22:17
15:50
Başkan Erdoğan İzmir Kiraz'da müjdeyi verdi 22.11.2019 | 20:47
11:06
Başkan Erdoğan İzmir Bayındır'da müjdeyi verdi! "Süratle kuracağız" 22.11.2019 | 19:02
02:25
Bingöl’de el bombası ile tuzaklanmış sığınak imha edildi 22.11.2019 | 18:15
03:55
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Görüşümüz nettir 22.11.2019 | 17:51
03:10
03:01
Dahlan kırmızı listeye alınıyor! 22.11.2019 | 16:24
01:12
Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl eski haline dönecek müjdesi 22.11.2019 | 16:15
33:44
02:37
02:18
07:06
00:43
03:19
00:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun villasına kaçak tadilat! 22.11.2019 | 10:08