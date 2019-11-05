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Kılıçdaroğlu, tutuklanan HDPKK'lıları böyle savundu!

05.11.2019 | 22:18

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle bağlantısı olduğu için tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li başkanları savundu. Kendi partisini dahi bu derece savunmamış olan Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir" ifadeleri PKK ile arasına mesafe koyamadığını ortaya çıkardı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da terörle bağlantısı olan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarını savunması gündemdeki yerini korurken bir skandal açıklama Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarının gözaltı sürecinde hücrede tutulmasını eleştirdi.

Teröre destek verdikleri için tutuklanan HDP'li Belediye Başkanlarını demokrasiyi gerekçe göstererek savunan Kılıçdaroğlu, ortağı HDP ağzıyla konuştu.

ORTAĞINI BÖYLE SAVUNDU
Kılıçdaroğlu'nun "Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz" ifadelerini kullanması PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliğini gözler önüne serdi.

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