Kılıçdaroğlu FETÖ’cü olduğunu biliyordu

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un babası Ahmet Oğuz’un, yerel seçim öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak oğlunun FETÖ’cü olduğunu ve aday yapılırsa parti için sıkıntı yaratacağını söylediği öne sürüldü. Baba Oğuz, bu iddialarla ilgili suskunluğunu korurken, gözler iddianın diğer muhatabı Kılıçdaroğlu’na çevrildi.