Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda 36 sanık için hapis talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, 36 sanık için 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası istendi.