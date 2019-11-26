Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla ile...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Muharrem İnce’nin Beştepe’ye gittiğine dair haberin kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söylemişti. Talat Atilla’nın 28 Ekim 2018 tarihli yazısında Kılıçdaroğlu ile görüştüğüne ilişkin ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.
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