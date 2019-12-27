Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada olay oldu! "Otomobil nerede?"
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapımı üstlenilen Türkiye'nin yerli otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen lansmanla Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtıldı. Bugün tekrar ortaya çıkan bir video ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırmaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bu tarihi girişimini küçümseyerek dile getirdiği "Otomobil yapacaklarmış. Hani nerede?" sözleri tekrar gündeme geldi. İşte paylaşım ve beğeni rekoru kıran o video!
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