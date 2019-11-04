Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz!" sözleri söylendiği dönemde de büyük eleştiri toplamış, özellikle sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na tepki yağmıştı. CHP'li yöneticiler ise konserlerde bazı sanatçılarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bazı sanatçılar da CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'i makamlarında ziyaret edecek kadar taraflarını belli etmekten geri durmadılar.