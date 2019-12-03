Kılıçdaroğlu’nun 'İş istedi kolu kırıldı' dediği çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
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