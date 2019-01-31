Kılıçdaroğlu'nun ittifak yaptığı HDP!

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyeceğini açıklamış CHP ve İyi Parti ittifakına destek verdiğini itiraf etmişti. Böyle kirli ittifak bir kez daha deşifre oldu. Mustafa Kemal'in askerlerine 'it sürüsü' diyenlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak yapması parti tabanının tepkisini çekti. Sosyal medyada HDP'li Sırrı Sakık'ın skandal sözlerini yeniden paylaşan partililer, 'HDP'lilerin hakaret dolu sözlerini nasıl içinize sindiriyorsunuz?' diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu..