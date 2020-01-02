Kılıçdaroğlu'nun Libya çelişkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağustos ayında Nevşehir'de il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin neden Doğu Akdeniz'de olmadığını söyleyerek ilginç bir çıkış yapmıştı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrasındaysa hemen çark etti. Bu kez de Libya'da ne işimiz var demeye başladı.