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Kılıçdaroğlu'nun "Libya" dönüşü!

02.01.2020 | 18:24

Daha önceki açıklamalarında "Libya'da neden yokuz?" diye soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine "hayır" oyu verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu değişken tavrı, sosyal medyada alay konusu oldu.

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