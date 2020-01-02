Kılıçdaroğlu'nun "Libya" dönüşü!
Daha önceki açıklamalarında "Libya'da neden yokuz?" diye soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine "hayır" oyu verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu değişken tavrı, sosyal medyada alay konusu oldu.
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