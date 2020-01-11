Web TV Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı

11.01.2020 | 22:38

Pazartesi ve Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya engel tanımamasıyla ve pozitifiyle damga vurdu. Türkiye’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için formatta değişiklik yapıldı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir yöntem izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Ümmü Gülsüm'ün performansı bir anda Twitter gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı Ümmü Gülsüm için duygu dolu paylaşımlarda bulundu.

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