Kimse Bilmez 24. son bölüm ikinci fragmanı izle!
Kimse Bilmez 24. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Kimse Bilmez 24. son bölümden ikinci fragman geldi. Nefes kesecek yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kimse Bilmez'in son bölümünde neler olacak? "Ali Hoca benim öz abimmiş!"Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?
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