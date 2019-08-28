"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" demişti! İmamoğlu'ndan tatil dönüşü işçi kıyımı

Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, göreve geldiklerinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına başladı. Başkan seçildiğinden beri neredeyse tatilde olan İmamoğlu, İstanbul'u sel vurduğunda dahi Bodrum tatilini sadece 1 gün kesmiş, İstanbul'a gelip hemen tatiline kaldığı yerden devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde tatilini bitirip İstanbul'a dönen İmamoğlu verdiği sözleri unutup işçi kıyımına başladı ve BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.