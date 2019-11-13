Kıran-6 Operasyonu 2360 personelle başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması; 'Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır'
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