"Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı. Konuyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu.