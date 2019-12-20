Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.
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