Kirli kumpasın tek adresi CHP
Son dönemin en büyük siyaset ve medya skandalı CHP’nin zirvesinde patladı. “Külliye’deki CHP’li” kumpasında tüm oklar CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çevrildi. n Yalanı yazan Rahmi Turan “Özür dilerim hata yaptım” diyerek kaynağını gazeteci Talat Atilla olarak açıkladı. Atilla da “Kaynak bir CHP’li. Kılıçdaroğlu’ya doğrulattım. Onlar konuşsun” dedi.
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