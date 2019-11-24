Kirli kumpasın tek adresi CHP

Son dönemin en büyük siyaset ve medya skandalı CHP’nin zirvesinde patladı. “Külliye’deki CHP’li” kumpasında tüm oklar CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çevrildi. n Yalanı yazan Rahmi Turan “Özür dilerim hata yaptım” diyerek kaynağını gazeteci Talat Atilla olarak açıkladı. Atilla da “Kaynak bir CHP’li. Kılıçdaroğlu’ya doğrulattım. Onlar konuşsun” dedi.