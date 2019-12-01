Kış lastiği takmayanlara ceza

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başladı. Geçen yıl kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç ile sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek. Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan ancak takmayan araç sürücülerine ise ceza kesilecek.