Web TV Türkiye Kış lastiği takmayanlara ceza

Kış lastiği takmayanlara ceza

01.12.2019 | 10:41

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başladı. Geçen yıl kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç ile sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek. Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan ancak takmayan araç sürücülerine ise ceza kesilecek.

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