Kızı tarafından öldürülüp yakılan Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Müge Anlı'ya anlattı "Çırılçıplak soyup... Belki de ben..."

Müge Anlı'da canlı yayında babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı annesini korumak için öldürüp cesedini yakarak yok ettiğini itiraf eden 17 yaşındaki genç kızın itirafları gündem olmuştu. Müge Anlı, 17 yaşındaki kızı tarafından öldürülüp cesedi yakılarak yok edilen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşini buldu. Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi canlı yayında Müge Anlı'ya kan donduran itiraflarda bulundu. Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski karısını çırılçıplak soyduğunu iple bağlayıp işkence yaptığı ve türlü sapıklıkları olduğu ortaya çıktı. Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Müge Anlı'ya canlı yayında "Onlar öldürmese belki de ben yapacaktık" diyerek içler acısı durumun vahametini açıkladı.