Web TV Türkiye Kızılay Genel Müdürü A Haber’e konuştu

Kızılay Genel Müdürü A Haber’e konuştu

25.01.2020 | 16:29

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem üzerine ölü ve yaralıların sayısı güncellenmeye devam ediyor. Bu bölgedeki en büyük yardımlardan birini sağlayan Kızılay, bölgedeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların 2868'e deprem yazıp yollamaları gerekiyor. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altay depreme ilişkin açıklamaları A Haber'den duyurdu.

"BÖLGEDE PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİYORUZ"

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altay: " Vatandaşların beslenme ve barınma konusunda ihtiyaçlarını gideriyoruz. Valiliğimiz tarafından tahsis edilen gerek okullar, gerek spor salonlarına yerleşen vatandaşlarımız var. Onlara ısıtıcı, battaniye, sıcak yemek götürüyoruz. Bizim burada ki merkezimiz, kriz merkezi ile koordineli bir şekilde süreci devam ettiriyor. Her ihtiyaç çağrısı geldiğinde biz bu çağrıları karşılıyor ve cevap veriyoruz. Aynı zamanda bizler toplum merkezlerimizden 20 tane psikososyal destek takımı getirdik. Bu takımda gerek mahallelerde gerekse yıkıntı bölgelerine giderek onlara psikolojik destek vermeyi sürdürüyorlar. Yaralılar için kan ihtiyacını da karşılıyoruz. Şuanda acil bir kan ihtiyacımız yok ancak ihtiyaç olduğunda anons yaparız." ifadelerini kullandı.

Ne kadar insanın evinde ağır hasar olduğunu bilmediklerini söyleyen Altay: "Olayın sıcaklığından sonra tespitler başlayacaktır. Ağır hasarlı evler tespit edildiği zaman o noktalarda yardıma ihtiyaç olacaktır. Vatandaşlarımız yardım niyetlerini belli etsinler ancak bizler süre istediğimizde de anlayışla karşılasınlar." şeklinde konuştu.

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