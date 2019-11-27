Kızılay ve AFAD Arnavutluk için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında dün yaşanan deprem için Arnavutluk halkına geçmiş oldun dileklerini bir kez daha iletirken, Türkiye'den gönderilen ilk yardım, kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaya başladığını belirtti.