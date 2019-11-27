Kızılay ve AFAD Arnavutluk için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında dün yaşanan deprem için Arnavutluk halkına geçmiş oldun dileklerini bir kez daha iletirken, Türkiye'den gönderilen ilk yardım, kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaya başladığını belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:16
05:32
"Buradan çağrıda bulunuyorum: BM güvenlik konseyi yeniden yapılandırılmalı" 27.11.2019 | 12:23
04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söz konusu Müslümanlar olunca..." 27.11.2019 | 12:20
03:01
Kızılay ve AFAD Arnavutluk için harekete geçti 27.11.2019 | 12:13
08:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması 27.11.2019 | 11:38
03:25
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Manipülasyonlar anlık izlenebilecek 27.11.2019 | 11:13
01:38
Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı! 27.11.2019 | 09:30
17:17
00:45
01:46
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplandı! 26.11.2019 | 17:07
02:52
02:33
Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu 26.11.2019 | 15:16
24:11
CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor? 26.11.2019 | 14:55
01:57
46:57
04:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Füze Bozdoğan müjdesi... Tam isabetle vurdu! 26.11.2019 | 12:58
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li yalanı hakkında açıklama 26.11.2019 | 12:37
03:49
02:16
CHP'de bundan sonra ne olacak? 26.11.2019 | 11:22
06:23
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 26.11.2019 | 11:18