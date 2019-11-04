Web TV Türkiye Kızıltepe Belediyesi'ne görevlendirme

Kızıltepe Belediyesi'ne görevlendirme

04.11.2019 | 09:34

Mardin’in HDP’li Kızıltepe İlçe Belediyesine, Kaymakam Hüseyin Çam atandı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan yargılamasının, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçu ve yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8289 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ''İlimiz Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir'' denildi.

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