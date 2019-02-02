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KKTC’de acı gün: Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Aydın Denktaş vefat etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Aydın Denktaş hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş bu sabah yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Ender Denktaş Vangöl, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" ifadelerini kulandı.


Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

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KKTC’de acı gün: Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Aydın Denktaş vefat etti!
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